Ngày 20/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 luật, 1 Nghị quyết và tiến hành thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường về các Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Tài nguyên nước.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu thảo luận tổ số 7.

Quy định cụ thể chức danh Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Sáng 20/6, Tổ thảo luận số 7 gồm các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thái Nguyên, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An tiến hành thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản thống nhất với dự thảo. Luật gồm 5 Chương 31 Điều, là dự án luật có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tán thành việc Quốc hội xem xét thông qua Luật này.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Yến cho rằng, đối với chức danh, công nhận chức danh, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Mục 1 dự thảo Luật quy định về Xây dựng lực lượng (Điều 13, 14, 15); dự thảo Luật mới quy định chức danh của Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự lại chưa có quy định cụ thể Công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố sẽ đảm nhiệm chức danh nào trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Đề nghị bổ sung quy định rõ vấn đề này.

Đồng thời quy định rõ mối quan hệ giữa Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với Công an cấp xã và lực lượng Cảnh sát PCCC vì có sự đồng nhất giữa chức danh Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng và Tổ trưởng, tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Dẫn chứng về việc Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phụ trách trực tiếp tổ chức hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự huyện, nên đại biểu Nguyễn Thị Yến cho rằng, tại điểm a, khoản 1 Điều 13 mới quy định Công an cấp xã phụ trách trực tiếp tổ chức hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là chưa đủ, cần bổ sung ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Yến cũng trình bày quan điểm góp ý về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ Điều 7 đến Điều 12 dự thảo Luật, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Điều 24 đến Điều 28 tại Chương IV quy định trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Công an; Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chính quyền địa phương các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận…

Tránh chồng chéo giữa các điều khoản luật

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Luật Tài nguyên nước vào chiều 20/6, đại biểu Dương Tấn Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị cần đánh giá tác động chỉ ra những vấn đề bất cập tổng quan, trong đó cần làm rõ hơn tác động của việc bảo đảm an ninh nguồn nước; xã hội hóa ngành nước; vấn đề tài chính về tài nguyên nước và việc bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra từ đó đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách.

“Mặt khác, đối với quy định chung về khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại điểm a, khoản 1, Điều 42 dự thảo Luật kể trên cần nghiên cứu bổ sung việc đầu tư, xây dựng công trình khai thác sử dụng nước cho các mục đích phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác. Nhằm đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước cụ thể hơn và chặt chẽ thông qua các quy hoạch tổng thể, toàn diện của các cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương”, đại biểu Dương Tấn Quân nói.

Đại biểu Dương Tấn Quân cũng cho rằng dự thảo Luật chưa thống nhất về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của UBND các cấp được quy định tại Điều 44 và Điều 77. Dẫn chứng về điều này, đại biểu Quân nêu tại điểm e khoản 1 Điều 77, UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn “cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, chấp thuận sử dụng mặt nước, các hoạt động thuộc phạm vi lòng, bờ, bãi sông, hồ theo thẩm quyền”, nhưng khoản 2 Điều 77, thì UBND cấp huyện thì không có nhiệm vụ, quyền hạn như điểm e, khoản 1.

Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 44 về Đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước lại quy định: “Bộ TN-MT, UBND tỉnh,UBND cấp huyện, Sở TN-MT thực hiện cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước, đăng ký khai thác, sử dụng nước theo thẩm quyền”. Như vậy, nội dung giữa hai điều khoản này chưa có sự thống nhất nhau về trách nhiệm, quyền hạn, do đó, đại biểu Quân đề nghị tiếp tục rà soát để trách mâu thuẫn chồng chéo với nhau.

Ngoài ra, đại biểu Dương Tấn Quân cũng bổ sung góp ý Điều 15 Quy hoạch về tài nguyên nước; Điều 25 về Dòng chảy tối thiểu; Điều 26 của dự thảo luật về “Ngưỡng khai thác nước dưới đất”; Điều 73, 74, 75 về quy hoạch liên quan đến nguồn nước liên quốc gia; Điều 44 và các Điều 76, 77 về Đăng ký, Cấp giấy phép tài nguyên nước được quy định tại thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ và UBND cấp tỉnh…

Trong ngày làm việc 20/6, buổi sáng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; Luật Phòng thủ dân sự. Tiếp đó, đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và tiến hành thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

CHÂU VŨ - AN NHIÊN