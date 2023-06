Chiều 28/6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) 6 tháng đầu năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm luôn được thực hiện hiệu quả. Cụ thể, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra, xác minh 359 thông tin liên quan đến trật tự an toàn xã hội; Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PTTH tỉnh đăng tải 1.767 tin, bài tuyên truyền về hoạt động của LLVT kết hợp tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về QP-AN; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát hiện, cung cấp 769 tin xấu, độc hại.

Chỉ đạo về công tác QP-AN trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình trên không, trên biển và nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên tổ chức ứng trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập xử lý tình huống, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, công trình trọng điểm về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN