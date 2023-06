Khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Chiều 20/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm và tìm hiểu thực tế phục vụ “Đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

GS.TS TẠ NGỌC TẤN, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển tương đối bền vững Bà Rịa-Vũng Tàu có những thành tựu quan trọng là sự phát triển kinh tế-xã hội tương đối bền vững; đảm bảo đời sống người dân, Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh duy nhất có nghị quyết riêng về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc nhân dân. Theo tôi, những thành tựu trên là kết quả của việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh từ chủ trương, đường lối, công tác tư tưởng, công tác cán bộ gắn với việc điều hành quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và giải quyết tốt an sinh xã hội, tạo dựng môi trường sống tốt cho người dân.

Tọa đàm nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ tổng kết đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Có những nỗ lực vượt bậc

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong địa phương có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước, là trung tâm khai thác dầu khí, trung tâm năng lượng, công nghiệp nặng, du lịch, cảng biển quốc gia, có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả nước cũng như Vùng Đông Nam bộ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những nỗ lực vượt bậc, vượt qua thách thức, đạt những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mức 7,15%.

Đặc biệt qua nhiều thế hệ lãnh đạo đã giữ được quy hoạch của tỉnh, không tụt hậu trong công nghệ; quan tâm và giữ được môi trường tự nhiên xanh sạch trong đó có cảng Cái Mép đủ điều kiện để làm trung tâm dịch vụ cảng biển quốc tế, trung tâm khí và điện khí LNG của khu vực Miền Đông Nam bộ - đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tuy nhiên, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, để đạt được mục tiêu tiếp tục phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người, trong khi dự báo tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải tiếp tục nỗ lực quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp, chính sách của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, hài hoà và ngang tầm với phát triển kinh tế; tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan chính quyền địa phương.

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức vùng

Tại tọa đàm, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đánh giá toàn diện những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn, vướng mắc, những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 qua thực tiễn.

Ông Nguyễn Đỗ Hữu Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, hạ tầng giao thông kết nối có vai trò vô cùng quan trọng trong việc liên kết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với vùng Đông Nam bộ, quốc gia và thế giới. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ hiện đại, khang trang, rộng khắp đến từng thôn xóm. Hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn thành bộ khung kết cấu, với tổng 5.208km, trong đó có 3.531km đường được nhựa hóa...

Để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức vùng, khu vực và thế giới của tỉnh, Sở GTVT tiếp tục thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục phối hợp với các sở liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 26/5/2023 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh huy động tất cả các nguồn lực để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng cảng biển để tạo bước đột phá về cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng. Trong đó chú trọng nguồn vốn khai thác quỹ đất dọc theo các tuyến giao thông kết nối với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Sở TNMT thực hiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải; thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án cảng biển đầu tư đưa vào khai thác; tận dụng tối đa tài nguyên mặt nước, đường bờ để tối đa hóa chiều dài bến cảng đủ sức tiếp nhận nhiều tàu trọng tải lớn cùng lúc, thúc đẩy tiềm năng trung chuyển quốc tế...”, ông Nguyễn Đỗ Hữu Thuận cho biết thêm.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của đảng bộ tỉnh.

Ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, về thực hiện quy chế, chương trình làm việc: 100% cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm, trong đó phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy duy trì nền nếp chế độ giao ban định kỳ, giao ban công tác xây dựng đảng để kịp thời cho chủ trương, định hướng giải quyết những vấn đề theo thẩm quyền.

Để thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong thời gian, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp, đảng viên cần phải gương mẫu, tiên phong, thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu cấp ủy, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rà soát, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025...

Tọa đàm đã cơ bản đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là cơ sở quan trọng góp phần đưa ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII trong nửa nhiệm kỳ còn lại và là nền tảng cho việc xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, phát triển đất nước nói chung trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

* Sáng cùng ngày, Đoàn Công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Huyện ủy Xuyên Mộc và khảo sát thực tế về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU