Huyện Long Điền họp mặt các cơ quan báo chí

Sáng 19/6, Huyện Long Điền tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Quang cảnh buổi họp mặt.

Tham dự có ông Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Sở TT-TT, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh; biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh... 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, về lĩnh vực kinh tế, có 7/9 chỉ tiêu đạt trên 50% so với Nghị quyết (NQ) 2023, tăng cao so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại 11.330 tỷ đồng, đạt 60,5% so với NQ 2023, tăng 30,6% so cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước thực hiện gần 2.800 tỷ đồng, đạt 62% so kế hoạch, tăng 19,8% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 371,5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch tỉnh giao; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 711,5 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch... Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng cũng đạt và tăng so với cùng kỳ.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Đức Hiền phát biểu tại buổi họp mặt.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp kịp thời của lãnh đạo, chính quyền huyện Long Điền trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Huyện cũng đã kịp thời chỉ đạo một số nội dung, mô hình mới, như: Xử lý ô nhiễm môi trường đặc biệt là khu vực ao Hải Hà; cà phê sáng với ngư dân tuyên truyền chống khai thác IUU; đổi mới về hạ tầng giao thông, phát triển đô thị của huyện; đời sống nhân dân được nâng cao... Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về địa phương, ở một số lĩnh vực, như: Giáo dục, y tế; thành lập nhóm báo chí để kết nối, chuyển tải thông tin kịp thời, chính thống của địa phương; “đặt hàng” các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm chào mừng 20 năm thành lập huyện...

Ông Nguyễn Văn Tiện, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất địa phương cần kết nối chặt chẽ hơn với các cơ quan thông tấn báo chí.

Chủ tịch UBND huyện Long Điền Lâm Văn Hồng cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền về huyện trên các lĩnh vực và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các cơ quan thông tấn, báo chí để huyện thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH