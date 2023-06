Huyện Đất Đỏ tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 14/6, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-CA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023. Ảnh: MINH TÀI

10 năm qua, Chương trình đã có nhiều giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình đã tổ chức 8 lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm cho hơn 1.200 lượt cán bộ hội viên, 32 buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho 16.000 lượt người, xây dựng và nhân rộng 5 mô hình, điển hình tiên tiến như: Mô hình nhóm ứng dụng zalo “kết nối toàn dân - bình yên cuộc sống”, mô hình “Xã nói không với tệ nạn ma tuý”, “Camera an ninh”, “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự”... Cán bộ, hội viên và nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 304 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá và xử lý nhiều vụ hình sự.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp.

VÂN ANH