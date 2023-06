Sáng 16/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3.372 điểm cầu với 148.387 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 60 đại biểu là lãnh đạo ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự hội nghị (ảnh dưới).

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh, trật tự tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời đề nghị ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp trên cả nước đồng hành cùng Bộ Công an tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng bản chất vụ việc, từ đó vận động các tầng lớp nhân dân đồng lòng, chia sẻ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng như phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự các vùng chiến lược của đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo Bộ NNPTNT thông tin chuyên đề “Phát triển nông nghiẹp, knh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nộng nghiệp hiện đại và nông nghiệp văn minh”. Lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề “Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU