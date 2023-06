Giữ tốt, dùng bền vũ khí trang bị kỹ thuật

Thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50), thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc bảo quản, bảo dưỡng, giúp các loại vũ khí, đạn dược hiện có luôn trong trạng thái tốt, bền, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.

Đề cao ý thức, trách nhiệm

Đến kho 58, K862, Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân đúng lúc cán bộ, chiến sĩ đang bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT. Trong không khí say sưa và tràn đầy hứng khởi, từng người khẩn trương tháo rời từng chi tiết, bộ phận của các loại máy móc rồi dùng khăn đặc chủng lau chùi, kiểm tra thông số kỹ thuật bằng thiết bị chuyên dùng. Ở công đoạn cuối cùng, các cán bộ, chiến sĩ bôi dầu mỡ khép kín quy trình bảo dưỡng.

Thiếu tá Đinh Văn Cảnh, Thủ kho 58, K862 chia sẻ, để các loại VKTBKT luôn trong trạng thái tốt, khi có nhiệm vụ là xuất kho được ngay, ngoài việc sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật của ngành, các anh phải tự mình rèn ý thức làm chủ phương tiện kỹ thuật đang cất giữ, bảo quản. “Điều quan trọng nhất là giữ cho mình tính tỉ mỉ trong kiểm tra, bảo dưỡng, đồng thời không ngừng học tập kiến thức chuyên ngành về các loại đạn dược”, Thiếu tá Cảnh cho biết.

Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, đạn dược đặc chủng để bảo đảm cho các đơn vị Hải quân phía Nam. Theo Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân, xác định mỗi viên đạn, bộ tên lửa là tài sản vô cùng quý báu của quốc gia, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai Cuộc vận động 50 gắn với 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT”. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị làm tốt việc giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp đăng ký sổ sách, mẫu biểu nghiệp vụ; bảo đảm đúng, đủ các bảng biển, hệ thống sổ sách.

Để minh chứng cho điều này, Trung tá Nguyễn Việt Hùng dẫn chúng tôi tham quan các kho, trạm của Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân. Ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi đều nhận thấy sự chính quy, sạch sẽ và sắp xếp khoa học. Ở mỗi kho, trạm và từng khu vực cụ thể, hình ảnh những hòm đạn hay quả thủy lôi láng bóng, được bao bọc kỹ lưỡng không vết bụi.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn làm tốt công tác kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; chủ động phân cấp chất lượng, kịp thời chấn chỉnh, củng cố những sai sót, khuyết điểm về quản lý sử dụng VKTBKT, xây dựng đơn vị an toàn, chính quy, mẫu mực. Nhờ đó, Trung tâm luôn bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các loại vũ khí đạn, vật tư kỹ thuật cho các đơn vị trong Vùng 2 Hải quân và một số đơn vị Hải quân phía Nam; kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, 86,27% đạt khá, giỏi (20,59% đạt giỏi).

Nhiều sáng kiến thiết thực

Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân cho biết, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của lực lượng Hải quân Việt Nam, lượng VKTBKT do Trung tâm BĐKT Vùng 2 quản lý ngày càng đa chủng loại, công nghệ ngày càng mới, hiện đại, tiên tiến như các loại tên lửa, thủy lôi, đồng thời cũng có nhiều VKTBKT cũ được sản xuất từ những thập niên 1980-1990. Đối với vũ khí mới hiện đại, khi hỏng hóc, sửa chữa gặp nhiều khó khăn bởi các bộ zip, các khối thay thế đều do cấp trên cung cấp và nhập từ nước ngoài với giá thành cao. Đối với VKTBKT cũ qua nhiều năm sử dụng, cất giữ nên đã xuống cấp, tính đồng bộ giảm, độ tin cậy không cao và hay hỏng hóc, hệ số kỹ thuật không ổn định. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân đã chủ động khơi dậy tinh thần tự chủ, tích cực nghiên cứu để đưa ra những sáng kiến cải tiến VKTBKT.

Theo đó, Trung tâm đã thành lập Hội đồng khoa học - công nghệ, xây dựng quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến VKTBKT, thành lập các CLB nghiên cứu khoa học, Tổ công nghệ thông tin… nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến VKTBKT thành một chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mà phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Hàng loạt các sáng kiến, cải tiến VKTBKT lần lượt ra đời, góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất làm việc và bảo đảm an toàn trong khai thác VKTBKT như: “Mô phỏng 3D quy trình tháo - lắp thay thế các khoang, khối trên tên lửa Kh-35”; “Bảng hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trong khu kỹ thuật”; “Thiết bị nạp, xả khí nén ngư lôi 53VA”; “Xe giá bảo dưỡng bom phóng”; “Thiết bị thử tỷ lệ nổ ngòi lựu đạn”...

Đảng ủy, Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, tính hiệu quả của phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; thường xuyên động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến có giá trị cao, ứng dụng có hiệu quả để thúc đẩy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, nhân viên trong nghiên cứu, sáng tạo”, Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh.

Từ năm 2021 đến nay, cán bộ, chiễn sĩ Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân đã có 27 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 3 sáng kiến đạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” và 7 Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh”.

Bài, ảnh: MINH NHÂN