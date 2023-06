Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6, Đoàn ĐBQH tỉnh đã TXCT TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và huyện Đất Đỏ.

Cử tri Đặng Đình Nguyện (02 lô H1 Ngô Đức Kế, phường 7, TP.Vũng Tàu) đề nghị tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: PHÚC LƯU

Tại hội nghị tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri đã phản ánh, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp.

Tiếp xúc với các ĐBQH, cử tri Đặng Đình Nguyện (02 lô H1 Ngô Đức Kế, phường 7, TP.Vũng Tàu) cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực thúc đẩy đáng kể trong sự phát triển xã hội và nền kinh tế. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, AI có khả năng thúc đẩy gấp đôi tốc độ phát triển kinh tế và tăng 40% năng suất lao động tại các nước phát triển cho đến năm 2035. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng AI trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Chú trọng ứng dụng AI trong chuyển đổi số để thu và tránh thất thu thuế, cải cách hành chính, quản lý đất đai…, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, cử tri Nguyện cũng đề nghị quy hoạch và phát triển năng lượng tái tạo như điện gió tại Bà Rịa-Vũng Tàu; quản lý và tận dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà của các công sở, trường học, hộ gia đình. Bởi, hiện đa số là thu điện mặt trời và sử dụng tại chỗ phần điện dư chưa góp vào hệ thống điện quốc gia.

Liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk vừa qua, cử tri Nguyễn Thủy (412 Trương Công Định, phường 8, TP.Vũng Tàu) đề nghị Quốc hội, Chính phủ làm rõ trách nhiệm của ngành công an. Đồng thời, rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp nghiệp vụ, chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra vụ việc tương tự.

Ngoài những vấn đề trên, các cử tri còn phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến địa phương. Cử tri Trần Văn Lam (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) phản ánh về bất cập trong quyết định cấp đất khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất trên địa bàn xã Tân Hưng. Cử tri cho rằng, theo quyết định thì việc phân bổ vị trí giữa các thửa đất gần nhau nhưng không đồng đều, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Cử tri Hà Văn Hiên (phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) cũng phản ánh việc một số hộ dân lấn chiếm bờ kè sông Dinh và cần sớm có biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến địa phương đã được lãnh đạo địa phương, sở, ngành liên quan trả lời. Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri để tổng hợp và gửi đến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan trả lời.

NHÓM PV THỜI SỰ