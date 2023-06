Ngày 21/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

BĐBP tỉnh đã bảo đảm an toàn cho 3.927 lượt chuyến tàu xuất, nhập cảnh, chuyển cảng với 111.385 lượt thuyền viên, 70.869 lượt hành khách và 34.051.519 tấn hàng hóa; phát hiện, bắt giữ, xử lý 113 vụ/180 đối tượng vi phạm pháp luật, tang vật thu giữ gồm 260,4gram ma túy tổng hợp dạng đá và dạng khay; 51 viên thuốc lắc; 9,8gram heroin; 1.505 lít dầu D.O; 390 bao thuốc lá nhập lậu; 727,901m3 cát nhiễm mặn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động bám địa bàn, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm biên giới; triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU, ngăn chặn tàu cá, ngư dân của tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

