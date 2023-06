ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Chung tay vì sự phát triển Phát biểu tại hội nghị TXCT phường 3 và phường 5 (TP.Vũng Tàu) ngày 7/6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri về các dự án quy hoạch treo, những hệ lụy liên quan đến các dự án chậm triển khai. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. “Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của bà con liên quan đến sửa chữa nhà cửa, tài sản, đất đai khi vướng quy hoạch. Tuy nhiên, không có quy hoạch thì không thể tiến hành các dự án. Vì vậy, mong cử tri chung tay với chính quyền vì sự phát triển của tỉnh và thành phố”, ông Phạm Viết Thanh nói. Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin, trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh có 5/13 chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng thấp và giảm hơn mức kế hoạch của cả năm. Do vậy, tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho DN, nhà đầu tư, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; tạo động lực cho sự phát triển, tăng trưởng kinh tế, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Dự kiến ngày 18/6 tới, tỉnh đồng thời khởi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành phần 3 và cầu Phước An. Trong đó, dự án cầu Phước An có tính chất đặc biệt, quyết định đến sự kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực như: Bến Lức - Long Thành và TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Từ đó, kết nối toàn bộ nhóm cảng biển với khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu… Bên cạnh đó, dự kiến tháng 5/2024, tỉnh cũng khởi công đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, như: Đường kết nối từ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu về QL56 và về TP.Vũng Tàu. Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu) dự kiến khởi công ngày 17/6… Đây là những dự án tạo động lực, có ý nghĩa kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy động lực phát triển đô thị và du lịch.