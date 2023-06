Cửa khẩu, cảng biển an toàn, thân thiện

Mặc dù địa bàn quản lý rộng, nhiều phương tiện ra vào nhưng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần xây dựng cửa khẩu, cảng biển ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện.

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào TP.Vũng Tàu.

Thủ tục nhanh gọn

Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ANTT cho 56 bến cảng thuộc cửa khẩu cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, 10 cảng xuất dầu không bến ngoài khơi và 65 vị trí neo trải dài 100km từ TP.Vũng Tàu đến chân cầu Đồng Nai.

Những năm gần đây, hoạt động giao thương, giao lưu quốc tế giữa Việt Nam và các nước ngày càng mở rộng, Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút nhiều phương tiện và hàng hóa ra, vào cửa khẩu, cảng biển, khách du lịch bằng tàu biển đến Việt Nam cũng ngày càng tăng. Nhận thấy việc kiểm soát hành khách bằng quy trình thông thường sẽ không bảo đảm thời gian cho DN và du khách, tháng 7/2018, Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử kết nối cơ chế “Một cửa quốc gia”.

Cụ thể, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp các công ty du lịch kiểm tra danh sách khách từ trước khi tàu nhập cảnh vào cảng, tiếp nhận thông tin qua mạng tại cửa khẩu, quản lý khách bằng thẻ đi bờ (thẻ này cấp trước cho các công ty du lịch phối hợp với hãng tàu du lịch phát trước cho hành khách kê khai) và thực hiện việc kiểm soát từ phao số “0”.

Với quy trình này, chỉ 30 phút sau khi tàu cập cảng là hành khách có thể lên bờ, không phải mất hàng giờ như trước. Đối với những chuyến tàu có số lượng hành khách lớn, phức tạp, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với đại lý, các công ty du lịch cử cán bộ sang cảng xuất phát và lên tàu làm thủ tục biên phòng từ khi tàu rời cảng, để đến khi tàu cập cảng Việt Nam là hoàn thành thủ tục, hành khách có thể đi bờ tham gia ngay các chương trình tham quan, du lịch.

“Từng đi nhiều nước, làm thủ tục nhập cảnh ở nhiều cửa khẩu, song khi đến Bà Rịa - Vũng Tàu, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là làm thủ tục rất nhanh, cán bộ làm thủ tục chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi rất hài lòng”, ông Stephan Zimmermann, Tổng Giám đốc Bộ phận dịch vụ khách hàng tàu Mein Schiff 5 (Malta) nhận xét.

Cửa khẩu an toàn, văn minh

Theo Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, những năm gần đây, số lượng tàu, thuyền ra vào các cảng biển, cảng sông luôn tấp nập, nhộn nhịp là điều đáng mừng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự phức tạp về ANTT, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển chất ma túy và buôn lậu hàng hóa qua đường tàu biển.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng như không đăng ký, xuất trình giấy phép lên xuống tàu; không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, sử dụng giấy phép của người khác để xuống tàu... Để mang lại sự bình yên cho khu vực cửa khẩu, cảng biển, 100% đơn vị trực thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đều phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc các cảng trao đổi về tình hình ANTT, cử lực lượng bám biển, bám cảng, theo dõi, bắt giữ và xử lý nghiêm khắc các đối tượng phạm pháp.

Thiếu tá Trương Thanh Thảo, Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết, tội phạm ở các cửa khẩu, cảng biển ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Nếu không kiên trì, khôn khéo và cương quyết thì khó có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có những chuyên án kéo dài hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ phải cải trang thành thủy thủ, công nhân bốc vác, công nhân dầu khí, tài xế xe tải… ăn bánh mì, thức trắng nhiều đêm để mật phục, bắt giữ các đối tượng.

Nhờ sự năng nổ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ mà từ đầu năm 2022 đến nay, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ đã bắt giữ, xử lý 27 vụ/34 đối tượng gian lận thương mại, trộm cắp tài sản và mua bán, trao đổi hàng hóa trái phép trên sông, biển...

Theo Thượng tá Phan Văn Hòe, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những lợi thế do vị trí địa lý mang lại, Bà Rịa - Vũng Tàu phải đối mặt những thách thức về bảo đảm ANTT trên khu vực biên giới biển nói chung và cửa khẩu, cảng biển nói riêng. Do đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ an toàn cho hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần xây dựng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai thành cửa khẩu mẫu mực, an ninh, an toàn, thân thiện và trách nhiệm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các cảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai bảo vệ an toàn cho hơn 20.890 chuyến tàu nhập, xuất cảnh với 413.014 lượt thuyền viên và 3.037 hành khách, 181 triệu tấn hàng hóa; bắt giữ, khởi tố 24 vụ án hình sự gồm 29 đối tượng; xử phạt hành chính 289 vụ với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thu giữ hơn 46,7gr ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 3.085m3 cát nhiễm mặn, 8.200 lít dầu D.O.

Bài, ảnh: MINH NHÂN