5.170 cán bộ, đảng viên được quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 28/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng.

Hội nghị có sự tham dự của 5.170 cán bộ, đảng viên tại 208 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở.

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về “quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ảnh dưới).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Mục tiêu tổng quát được Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra là: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, liên kết chặt chẽ các đô thị theo hành lang kinh tế, hình thành một số đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Xây dựng kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu theo hướng đồng bộ, hiện đại thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy; duy trì, nâng cao hệ sinh thái tự nhiên biển đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong Chương trình hành động số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính - Hội trường Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Tiếp đó, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (ảnh dưới).

Trong chươn trình hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 218 ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị 48-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU