TP.Vũng Tàu: Không để phát sinh xây dựng trái phép

Ngày 23/5, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2023.

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5 đạt 776 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 3.740 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5 đạt 3.305 tỷ đồng, lũy kế đạt 16.955 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 3.122 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 15.696 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tháng 5 ước đạt hơn 120 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 20/5 đạt hơn 2.022 tỷ đồng, đạt 48,3% so dự toán tỉnh giao, bằng 42,3% dự toán thành phố xây dựng…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, người dân và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; nghiêm túc thực hiện các giải pháp về điều hành thu ngân sách, kiên quyết thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế.

Chủ tịch UBND các phường, xã nắm chắc tình hình địa bàn, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát không để phát sinh các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, sai phép, đặc biệt là khu vực các phường 1, 2, 5, 10, 11 và 12. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đặc biệt quan tâm công tác giảm hỗ trợ cho 1.000 hộ nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn thành phố nâng cao đời sống.

CẨM NHUNG