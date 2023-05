Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 2 đoàn đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản-Phật lịch 2567.

Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: MINH THANH

Đoàn công tác do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đến thăm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Minh Sư đạo tỉnh (TP.Vũng Tàu); Chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa (TX.Phú Mỹ).

Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, chúc mừng tới các tổ chức: Ban Trị sự Tịnh độ Cư sỹ Phật Hội tỉnh, Phân Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Bà Rịa (TP.Bà Rịa); và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.

Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại thăm, chúc mừng Phân Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: MINH THANH

* Cùng ngày, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Xyên Mộc đã tổ chức 7 đoàn đến thăm, chúc mừng ngày Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567-Dương lịch 2023, các vị chức sắc, đồng bào Phật tử tại các chùa trên địa bàn huyện.

Đoàn do ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến thăm chùa chùa Minh Quang (xã Xuyên Mộc). Ảnh: THANH HỒNG

Tại nơi đến, các Trưởng Đoàn bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo các cấp, các chư tôn, đức tăng ni cùng đông đảo tín đồ phật tử vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tích cực các hoạt động an sinh xã hội, gắn bó giữa đạo với đời, góp phần xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, Đoàn đã tặng hoa, quà cùng lời chúc mừng đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử dồi dào sức khỏe, an vui và đón một mùa Phật Đản an lạc.

DIỄM QUỲNH - VĂN ANH