Nâng cao kiến thức về biển, đảo và phòng chống ma túy cho học sinh

Trong 2 ngày (26 và 27/5), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các buổi tuyên truyền về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tuyên truyền phòng chống ma túy học đường cho 1.500 HS Trường THPT Trần Phú và THPT Ngô Quyền (huyện Châu Đức).

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh. Ảnh: MINH NHÂN

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tác hại, nguyên nhân dẫn đến sử dụng trái phép chất ma túy và cách phòng tránh; dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy; các quy định của pháp luật về xử phạt các đối tượng sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển về ma túy...

* Ngày 27/5, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao-Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cho gần 100 cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã, ban điều hành các thôn ấp trên địa bàn xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ về các kỹ năng nhận biết thủ đoạn lừa đảo, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong đấu tranh với các loại tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

MINH NHÂN- TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG