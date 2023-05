Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với những công trình, phần việc cụ thể, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tuyến đường hoa anh đào do Công an tỉnh phối hợp với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro khởi công thực hiện tại huyện Côn Đảo.

Tuổi trẻ làm nên mùa Xuân quê hương

Bác Hồ từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Để góp sức trẻ tạo dấu ấn xây dựng quê hương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tuyến đường hoa anh đào tại huyện Côn Đảo. Theo đó, ngày 18/2 lễ khởi công đã được thực hiện, trên tuyến đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm huyện Côn Đảo dài khoảng 12km. Trong thời gian 2 năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trồng 1.500 cây hoa anh đào dọc 2 bên đường.

Chia sẻ về công trình này, Thượng úy Hồ Đức Ánh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, hoa anh đào là biểu trưng của sự thân thiện, chào đón. Hoa nở vào tháng 3, 4 lúc biển lặng. Đây cũng là cao điểm huyện đảo chào đón du khách đến tham quan, du lịch nên đường hoa là công trình tạo điểm nhấn giúp thu hút và níu chân du khách.

Công trình do Công an tỉnh phối hợp với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro triển khai, tổng chi phí thực hiện khoảng 1,8 tỷ đồng. Hoa được các ĐVTN trồng và chăm sóc, sau 2 năm phát triển xanh tốt sẽ được bàn giao cho UBND huyện Côn Đảo quản lý để phát huy tối đa hiệu quả của đường hoa.

“Công trình đường hoa còn là hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động. Phát huy sức trẻ và học từ Bác đức tính cần cù, yêu lao động, từ công trình “tuyến đường hoa anh đào” mang tới một triển vọng lớn góp phần vào quảng bá đặc sắc du lịch quê hương”, Thượng úy Hồ Đức Ánh nói.

Tại thôn 3 (xã Suối Rao, huyện Châu Đức), tuyến đường “Thanh niên kiểu mẫu-Thắp sáng đường quê” được Huyện Đoàn Châu Đức vận động Chi đoàn Ngân hàng Nam Á và nhà hảo tâm hỗ trợ, cùng với hơn 200 ĐVTN ra quân thực hiện, tổng chi phí gần 50 triệu đồng, nay trở nên vàng rực sắc hoa hoàng yến. Công trình được Tỉnh Đoàn đánh giá cao về tính hiệu quả và góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trên tuyến đường dài hơn 5km này, 100 cây hoa hoàng yến đã được trồng và chăm sóc, cùng với 32 bóng đèn đường được lắp đặt để việc đi lại của người dân vào ban đêm thuận tiện hơn. Bà Chu Thị Kế, người dân xã Suối Rao cho biết: “Con đường này trước đây vào ban đêm đi rất nguy hiểm. Đường tối, 2 bên đường là cây cối um tùm nên dễ bị té ngã. Đường không có điện nên thường xuyên xảy ra trộm cắp. Bây giờ đường điện sáng trưng, bà con đi lại thoải mái, HS đi học về đêm cha mẹ cũng yên tâm hơn”.

Nhiệm kỳ 2017-2022, 350 công trình, phần việc thanh niên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện; 100% Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức bình chọn, giới thiệu điển hình thanh niên tiên tiến; 70 tập thể và 97 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp-sống có ích-sống theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lan tỏa nhiều việc làm tốt

Chỉ riêng trong tháng 3, Đoàn cơ sở các cấp đã dặm vá, chỉnh trang, duy tu 26 tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại các xã NTM, thực hiện 4 “Tuyến đường cờ Thanh niên” và trồng mới hơn 14.000 cây xanh. Cũng trong tháng 3, đã có 4.800 suất quà, học bổng được trao cho đoàn viên, HS, người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Học Bác từ những đức tính “Cần-kiệm-liêm-chính-chí công vô tư”, nhiều phong trào thiết thực đã được các tổ chức Đoàn trên toàn tỉnh triển khai thực hiện như: Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu học tập và làm theo lời Bác; Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Thực hành tiết kiệm và làm theo lời Bác; Thanh niên khỏe. Các phong trào Thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh... mỗi đợt ra quân thu hút gần 2.000 lượt ĐVTN toàn tỉnh tham gia. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Theo chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, những kết quả tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng hành động và bản lĩnh chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thanh niên, trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong việc tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến để trưởng thành. Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu học tập và làm theo lời Bác” trong cán bộ, ĐVTN. Trong đó, Tỉnh Đoàn sẽ nhân rộng những mô hình, cách làm hay, có hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời đổi mới cách thức triển khai, để phong trào học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đồng bộ và có hiệu quả.

Bài, ảnh: MAI NGỌC