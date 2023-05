Kinh tế, xã hội Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực

Chiều 9/5, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì buổi họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2023.

Chủ tịch UBND huyện Long Điền Lâm Văn Hồng chủ trì buổi họp thường kỳ.

Trong tháng 4, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến rất tích cực, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể: Doanh thu thương mại tăng 27,4% so cùng kỳ, doanh thu dịch vụ tăng 50,2% so cùng kỳ, doanh thu dịch vụ lưu trú - du lịch tăng 195,1% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt.

Doanh thu dịch vụ lưu trú - du lịch tháng 4 của huyện Long Điền tăng 195,1% so cùng kỳ. Trong ảnh, du khách vui chơi tại bãi tắm Long Hải.

Trong tháng 5, huyện tập trung triển khai các nội dung: Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý thị trường, kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa; bố trí lực lượng cứu hộ tuần tra, cấp cứu thủy nạn tại các bãi tắm công cộng; tiếp tục phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU và triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch xây dựng huyện Long Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH