Trận đánh cuối cùng giải phóng Vũng Tàu

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, dưới sức tấn công của quân ta, những tên địch cố thủ tại khách sạn Palace đã giơ cờ trắng đầu hàng, Vũng Tàu hoàn toàn giải phóng.

Ông Phạm Văn Hy, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Vũng Tàu đọc nhật lệnh trong ngày giải phóng 30/4/1975.

Sau khi giải phóng hoàn toàn địa bàn Bà Rịa, đêm 28/4/1975, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn Sao Vàng đã áp sát bãi sông phía bắc cầu Cỏ May. Trong đêm các đơn vị bí mật triển khai lực lượng sẵn sàng phối hợp nổ súng tiến công giải phóng Vũng Tàu.

3 giờ sáng 29/4/1975, Tiểu đoàn 3 tổ chức vượt sông, đánh chiếm bàn đạp cho Trung đoàn. Trong lúc trên hướng chính, tiểu đoàn 3, mũi xung kích của Trung đoàn 2 gặp bất lợi lớn tại cầu Cỏ May thì ở hướng đông nam, trung đoàn 12 được trên 50 ghe của ngư dân Phước Tỉnh chuyển quân vượt Cửa Lấp rất thuận lợi.

Sư đoàn quyết định chuyển hướng, giao cho Trung đoàn 12 đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu. Tiểu đoàn 6 được lệnh đưa một đại đội đánh vào cụm phòng ngự của địch tại ấp Phước Thành, chi viện cho hướng Cỏ May, cô lập địch ở tuyến phòng thủ Cỏ May-Cây Khế. Bị đánh từ phía sau lưng, toàn bộ địch trên tuyến phòng ngự Cỏ May - Cây Khế hoang mang, nhốn nháo. Từ hướng cầu Cỏ May, Tiểu đoàn 3 mở đợt phản kích quyết liệt, địch tan vỡ từng mảng, tan tác tháo chạy, quăng súng thoát thân.

Xế trưa ngày 29/4/1975, Trung đoàn 2, Sư đoàn Sao Vàng tiến quân qua cầu Rạch Bà. Phân đội 2 của A.32 đặc công thủy Vũng Tàu đã chốt giữ từ đêm và bảo vệ cây cầu cho đại quân ta tiến vào. Từ cầu Rạch Bà đến ngã tư Giếng Nước, địch hầu như không còn sức chống trả. Đêm 29/4/1975, các lực lượng vũ trang đã vào đến trung tâm Vũng Tàu.

9 giờ sáng ngày 30/4/1975, quân ta đã chiếm Tòa thị chính và hầu hết các công sở. Trận đánh quyết liệt nhất ở trung tâm thành phố đã diễn ra tại khách sạn Palace từ sáng 30/4/1975.

Trưa 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, nhưng trận đánh ở khách sạn Palace vẫn diễn ra ác liệt, mãi tới lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, địch mới chịu đầu hàng. Vũng Tàu hoàn toàn giải phóng.

NGUYÊN CHƯƠNG

(Tổng hợp)