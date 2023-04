Chiều 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 26 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2022.

Quý I/2023, thành phố đón khoảng 571 ngàn lượt khách lưu trú (tăng 13,7% so với cùng kỳ), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.220 tỷ đồng (tăng 11,73% so với cùng kỳ), tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.379 tỷ đồng (tăng 8,19% so với cùng kỳ), giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.387 tỷ đồng (tăng 14,29% so với cùng kỳ), thu ngân sách ước đạt 869,628 tỷ đồng (đạt 20,8% so dự toán tỉnh giao).

Thành phố tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn; đã ban hành 74 đợt quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 483 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi với tổng số tiền hơn 474 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, quý II/2023, toàn hệ thống chính trị của thành phố tập trung các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Trong đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 4 tổ chức Đảng, 10 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG