TP.Vũng Tàu: Kinh tế, xã hội tiếp tục tăng trưởng

Sáng 26/4, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4/2023.

Theo báo cáo, tháng 4, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế, xã hội thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 744 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 2.964 tỷ đồng, tăng 23,04%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.271 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 13.650 tỷ đồng, tăng 10,98%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 3.187 tỷ đồng, lũy kế 12.574 tỷ đồng, tăng 11,86%. Thu ngân sách ước đạt hơn 165 tỷ đồng, đạt 3,9% so với dự toán tỉnh giao.

Du khách tắm biển tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Công tác an sinh, xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng. Người dân và DN đã từng bước tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức quy mô, ấn tượng, thu hút đông người dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung bàn các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường chăm lo cho người nghèo bằng nhiều giải pháp như: Hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế. Khắc phục những hạn chế, khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục người dân vui chơi, giải trí dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG