Thành lập 1 chi bộ thuộc Đảng ủy DN ngoài nhà nước

Chiều 7/4, ông Nguyễn Văn Bùi, Bí thư Đảng ủy DN ngoài nhà nước Thành phố Vũng Tàu (ảnh dưới) chủ trì hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Quý I/2023, cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ DN ngoài nhà nước đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện công tác xây dựng Đảng. Trong quý, Đảng ủy gửi tờ trình thành lập 3 chi bộ trực thuộc và đã có quyết định thành lập 1 chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ DN ngoài nhà nước đã tổ chức kết nạp 4 đảng viên mới (đạt 22%) chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2023; thẩm tra xác minh hồ sơ phục vụ cho công tác kết nạp Đảng cho 8 quần chúng.

Đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, các DN trong Đảng bộ đã đồng hành, tích cực tham gia vào nhiệm vụ chính trị của thành phố như thực hiện năm chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội… tạo điểm nhấn quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy và chính quyền TP. Vũng Tàu. Đáng chú ý, trong quý I/2023, Đảng ủy DN ngoài nhà nước phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ của thành phố tổ chức thành công 3 chương trình Cà phê Doanh nhân “Kết nội kinh doanh - Cùng nhau phát triển” vào ngày thứ Năm cuối của mỗi tháng.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các chi bộ trực thuộc đã đề xuất những giải pháp về duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến; tạo nguồn phát triển đảng viên mới; nâng cao sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 20/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 15-HD/BTCTU, ngày 4/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ DN ngoài khu vực ngoài nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Bùi, cho biết, nhiệm vụ quý II/2023, các chi bộ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy về “Xây dựng, củng cố, thành lập tổ chức Đảng và tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các DN ngoài nhà nước trên địa bàn TP. Vũng Tàu”, tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới; triển khai cuộc thi "Tiếng hát karaoke doanh nhân"... Đồng thời, Đảng ủy DN ngoài nhà nước tiếp tục tham mưu Tổ công tác của Thành ủy tiến hành tiếp xúc vận động thành lập chi bộ trong DN.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG