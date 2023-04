Chiều 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) để thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu, trong quý I năm 2023, Thành ủy đã quán triệt, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Vũng Tàu, chủ trì hội nghị.

Trong Quý I năm 2023, toàn cảnh bức tranh kinh tế của thành phố có nhiều điểm sáng, khởi sắc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.379 tỷ đồng (đạt 27,02% kế hoạch, tăng 8,19% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi ước đạt 2.761 tỷ đồng (đạt 26,30% kế hoạch, tăng 23,42% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.220 tỷ đồng (đạt 25,93% kế hoạch, tăng 11,73% so với cùng kỳ); trong Quý I tổng lượng khách lưu trú khoảng 571 ngàn lượt (đạt 31,5% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách ước đạt 869,628 tỷ đồng (đạt 20,8% dự toán tỉnh giao, bằng 18,2% kế hoạch thành phố xây dựng)…

Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.

Trong năm 2023, TP. Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 41 công trình với tổng số vốn là 1.379,133 tỷ đồng; tính đến ngày 22/3/2023 giải ngân ước đạt 79,968 tỷ đồng (đạt 5,8% kế hoạch vốn năm 2023).

TP. Vũng Tàu quyết định đầu tư 82 công trình, đồ án quy hoạch bằng nguồn ngân sách thành phố trong năm 2023 với tổng số vốn là 800,113 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/3/2023 ước giải ngân đạt 29,391 tỷ đồng (đạt 3,67% kế hoạch vốn năm 2023).

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu khảo sát tại Dự án Đường cầu Cháy thuộc địa bàn phường 11, 12.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian nhận diện những khó khăn, vướng mắc, thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới. Cụ thể, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng tốc triển khai nhiệm vụ đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm; cải thiện, thúc đẩy một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt như kế hoạch; tập trung thực hiện có hiệu quả "Năm chỉnh trang đô thị" giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập úng cục bộ; tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2022.

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 4 tổ chức Đảng, 10 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH