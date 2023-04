Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, Công an TP.Vũng Tàu đã triển khai mô hình “Cải cách hành chính” công an cấp xã hoạt động theo cơ chế “một cửa” nhằm góp phần tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức và người dân.

Cán bộ công an phường 7 hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Hướng dẫn tận tình

Tại trụ sở Công an phường 7 (TP.Vũng Tàu), ngoài sảnh được trang bị 1 máy tính để bàn cho người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ai chưa biết sử dụng máy tính sẽ được cán bộ công an hướng dẫn tận tình. Khu vực nhận hồ sơ được chia theo từng ô, có bảng chỉ dẫn rõ ràng như: Nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục đăng ký xe, Nơi tiếp nhận giải quyết đăng ký lưu trú và các thủ tục hành chính... để người dân thuận tiện liên hệ công việc.

Sau 10 phút đã giải quyết xong thủ tục đăng ký xe và bấm số xe mô tô, ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại phường 7 nhận xét: “Khi đến nộp hồ sơ, tôi đã được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tận tình, giải quyết mau lẹ. Tôi rất hài lòng”.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ Công an phường 7 cho biết, tất cả hồ sơ của người dân đến liên hệ giải quyết tại bộ phận một cửa của công an phường đều được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định. Đối với một số trường hợp người dân đến đăng ký lưu trú nhưng thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có thì cán bộ hướng dẫn cặn kẽ để người dân về địa phương nơi đăng ký thường trú khai bổ sung.

Mô hình cải cách hành chính của lực lượng công an xã tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã khẳng định hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Giải quyết hồ sơ trước và đúng hẹn

Trung tá Vũ Đức Trí, Trưởng Công an phường 7 cho biết, phường 7 là đơn vị đầu tiên đươc Công an TP.Vũng Tàu chọn xây dựng mô hình “Cải cách hành chính cấp xã”. Từ khi đưa vào hoạt động thí điểm (tháng 9/2022) đến nay, mô hình “Cải cách hành chính” công an cấp xã được người dân đón nhận, hài lòng. Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC của công an phường có nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường đều được niêm yết công khai để người dân tìm hiểu, theo dõi và thực hiện. Việc hoàn thành và triển khai mô hình “Cải cách hành chính” tại công an phường đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân khi thực hiện TTHC tại cơ quan công an.

Theo thống kê, mỗi ngày, Công an phường 7 tiếp nhận khoảng 20 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, xác nhận thông tin và 15-20 hồ sơ đăng ký xe mô tô. Các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hẹn, bảo đảm lợi ích của người dân.

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, hiện nay nhiều TTHC đã được chuyển dần về cấp cơ sở nên việc xây dựng mô hình “Cải cách hành chính” tại công an cấp xã là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức của các tổ chức và người dân.

Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần tạo nên nền hành chính công khai, minh bạch, hướng tới xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử. Đây cũng là cơ hội để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an “Vì Nhân dân phục vụ”. Trong thời gian tới, 100% công an phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ triển khai mô hình “Cải cách hành chính” theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN