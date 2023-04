Kịp thời nắm bắt thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

“Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” là chủ đề Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng 4) diễn ra ngày 22/4, tại Quảng Trị. Các đại biểu đã thảo luận, khẳng định vai trò của báo Đảng trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ trao Cờ đăng cai hội thảo lần thứ 11 năm 2024 cho Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan.

Phát huy vai trò của báo Đảng

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị cho rằng, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của mạng Internet, mạng xã hội, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, tác động của tình hình thế giới, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của một số nước phương Tây tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải chú trọng hơn.

Đánh giá tại hội thảo cho thấy, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Đảng địa phương thời gian qua được tiến hành một cách bài bản và hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định những thành quả của quá trình xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Bối cảnh đó đòi hỏi sự vào cuộc và định hướng dư luận một cách nhanh chóng, kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như các cơ quan báo chí, trong đó có hệ thống báo Đảng để phát huy tốt nhất hiệu quả đấu tranh của nhân dân chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn bao giờ hết, hệ thống báo Đảng cần đề cao trách nhiệm đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới.

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng bày tỏ mong muốn từ hội thảo này, mỗi nhà báo sẽ trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng; có thái độ tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả. Từng cơ quan báo Đảng địa phương tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch…

Từ đó, báo chí tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng mạnh dư luận xã hội vào những điều tích cực, tốt đẹp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và thực sự phát huy tốt vai trò dẫn nguồn cho các trang mạng của hệ thống chính trị, địa chỉ thông tin tin cậy của người dân và người sử dụng mạng xã hội.

Tổng Biên tập các báo Đảng địa phương tham dự hội thảo.

Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Tại hội thảo, lãnh đạo các cơ quan báo Đảng địa phương nhận định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thì việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của báo Đảng.

Ông Ngô Đức Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, Báo Nghệ An đã mở các chuyên mục với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng”, chuyên trang xây dựng Đảng trên báo in, báo điện tử của Báo Nghệ An; duy trì đều đặn với nhiều bài viết có sự tham gia của các chuyên gia, phóng viên, cộng tác viên, tạo ra các diễn đàn sinh hoạt tư tưởng, đấu tranh tư tưởng; phát hiện, nhận diện những dấu hiệu lợi dụng, suy diễn, quy chụp, chống phá; đưa ra các nhiệm vụ về công tác tư tưởng cần phải thực hiện đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Báo Nghệ An cũng thực hiện tốt công tác phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên cả báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Hàng ngàn bài viết với sự tham gia của các chuyên gia, phóng viên, cộng tác viên đã phân tích rõ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin, giữ vững trận địa công tác tư tưởng trong mọi hoàn cảnh, mọi vùng miền.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo.

Ông Huỳnh Minh Dân, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Dương cho biết, Báo Bình Dương luôn xác định việc triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trọng tâm trong hoạt động chuyên môn của cơ quan. Theo đó, đơn vị xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên chuyên đề gắn với lĩnh vực công tác để tập trung thực hiện các mảng nội dung chuyên sâu trong công tác này.

Kết luận hội thảo, ông Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị một lần nữa khẳng định, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí nói chung, các báo Đảng nói riêng đã góp phần tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nóng”, làm ổn định tình hình, bảo vệ lợi ích của Đảng, của Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành phố phát triển.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới, ông Trương Đức Minh Tứ đề nghị, đội ngũ người làm báo Đảng địa phương tiếp tục nỗ lực học tập, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn đề tài, cách thức tiếp cận, thể hiện để có thể truyền đạt, hiện thực hóa hệ tư tưởng của Đảng vào đời sống và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và bảo vệ lực lượng này trong tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) do Báo Quảng Trị tổ chức diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/4. Hội thảo thu hút hơn 400 nhà báo đến từ 45 cơ quan báo chí trung ương, cáo Đảng địa phương. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động như: Thăm Di tích Thành cổ Quảng Trị; viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Di tích Thành cổ Quảng Trị; tổ chức Đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9; tham quan Cụm di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải…

Bên cạnh đó, các báo Đảng địa phương cần phát huy lợi thế báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội để thông tin tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hay, đúng, trúng. Cùng với việc thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các lĩnh vực, phải duy trì thực hiện tốt chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với những bài viết đa dạng về nội dung, lập luận sắc bén, có cơ sở vững chắc để đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch một cách bài bản, đem lại hiệu quả cao. Đây cũng là cách để tạo “bức tường” ngăn chặn, miễn dịch trước thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật hòng chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN-MẠNH THẮNG