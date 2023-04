Kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân

Sáng 6/4, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để nghe báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông cho biết, năm 2022, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ các kết luận, nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Theo đó, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hơn 112 ngàn tỷ đồng (đạt 156,6% so với dự toán và bằng 127,8% so cùng kỳ); 3 tháng đầu năm 2023 tổng thu ngân sách nhà nước 22.606 tỷ đồng (ước đạt 25,52% dự toán, giảm 16,9% so cùng kỳ).

Năm 2022, tỉnh đã giải ngân hơn 12 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công (đạt 82,3% so với kế hoạch). Năm 2023, tổng vốn đầu tư công của toàn tỉnh hơn 15,5 ngàn tỷ đồng. Trong quý I/2023, tỉnh đã giải ngân được hơn 2 ngàn tỷ đồng (đạt 14,1% so với kế hoạch). Tỉnh cấp mới 4 dự án và điều chỉnh tăng vốn 12 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 384 triệu USD. Việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, chương trình nhà ở xã hội… đang được tỉnh quyết liệt thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận một số nội dung quan trọng, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các tổ chức, đoàn thể; định hướng, giải pháp triển khai một số dự án trọng điểm, dự án chậm triển khai; giải pháp thúc đẩy việc lập, trình phê duyệt đồ án quy hoạch còn tồn tại; kế hoạch đấu giá đất và tài nguyên trên đất.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Do đó, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần chủ động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho DN, người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát các kết luận, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy; chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Trong đó, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phải đôn đốc các sở, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Chính phủ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thường xuyên rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch, thủ tục pháp lý các dự án đầu tư, xây dựng. Cùng với đó, nhanh chóng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về thu chi ngân sách; chỉnh trang đô thị; nâng cao đời sống người dân, chất lượng giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC