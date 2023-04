Sáng 3/4, tại Công an huyện Long Điền, UBND huyện Long Điền đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá Chuyên án “0323C-Cướp tài sản” và Chuyên án “0323T-Trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Long Điền. Theo đó, 3 tập thể, gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy; Công an TT. Long Hải và Công an xã Phước Hưng.

6 cá nhân, gồm: Trung tá Dương Văn Tuân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy; Đại úy Huỳnh Tấn Cường, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy; Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt-Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy; Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an TT. Long Hải; Thượng úy Phan Thành Công, Phó trưởng Công an xã Phước Hưng (huyện Long Điền) và Thiếu tá Nguyễn Đắc Hồng Lực, Cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh.

TRÍ NHÂN