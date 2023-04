Sáng 13/4, Ban Pháp chế HĐND huyện Long Điền đã làm việc với Phòng TN-MT huyện về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Phòng TN-MT, tổng diện tích đất công trên địa bàn huyện là 667ha. Trong đó, đất công do UBND tỉnh quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm 7 khu đất, diện tích 33,9ha; đất công đang sử dụng đưa vào các mục đích trụ sở cơ quan, an ninh quốc phòng, công cộng 259,5ha; đất công ích, đất công trình, trụ sở cũ, đất chưa sử dụng do UBND xã, thị trấn đang quản lý 221ha; đất lâm nghiệp (nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng) gần 152ha.

7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác vẽ, cắm mốc ranh giới đối với các khu đất sạch, lập hồ sơ địa chính và nghiệm thu khối lượng công trình, làm cơ sở để UBND các xã, thị trấn tổ chức đăng ký quản lý, cấp giấy chứng nhận.

Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, ngành chức năng của huyện đã kiểm tra, phát hiện, cưỡng chế và xử phạt theo thẩm quyền 14 trường hợp cơi nới, lấn chiếm, đất công. Qua rà soát, hiện có 279 trường hợp có ranh giới sử dụng đất chồng lấn với đất lâm nghiệp với tổng diện tích gần 60ha. Trong đó, 190 trường hợp đã được cấp Giấy CNQSDĐ, 89 trường hợp chưa được cấp Giấy CNQSDĐ...

NGUYỄN TUYỀN