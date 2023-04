Ngày 13/4, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, huyện Châu Đức có 35 chỉ tiêu, trong đó 24 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt. Quý I/2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 889 tỷ đồng (đạt gần 29% so với kế hoạch, tăng hơn 4% so với cùng kỳ), sản xuất công nghiệp hơn 1.200 tỷ đồng (đạt gần 22% kế hoạch, tăng 8,96% so với cùng kỳ), doanh thu thương mại - dịch vụ hơn 2.200 tỷ đồng (đạt hơn 24,3% kế hoạch, tăng hơn 12,4%). Về đầu tư phát triển, tổng nguồn vốn ngân sách quyết định đầu tư năm 2023 là 565,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 33%...

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận những nỗ lực của huyện Châu Đức trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, huyện Châu Đức chủ động trong công tác tổ chức, lãnh đạo, điều hành. Chuyển đổi phương thức lãnh đạo để kiểm soát được quá trình, đạt được mục tiêu đề ra. Tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, GPMB và lấp đầy ở các khu công nghiệp, làm rõ các khó khăn và từng bước tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, huyện Châu Đức rà soát khắc phục tỷ lệ sử dụng giường bệnh thấp ở các trung tâm y tế để tránh lãng phí. Đẩy nhanh chuyển đổi quy hoạch đô thị 250ha, Kim Long. Lưu ý giáo dục phân luồng, tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo, tránh tái nghèo. Đồng thời, rà soát, xem xét, nắm hình hình thực tế, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ hiệu quả, theo đúng quy định. Quản lý tốt lực lượng bộ đội xuất ngũ, kịp thời hỗ trợ, giải quyết việc làm cho các trường hợp này...

TRÚC GIANG