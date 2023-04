Ngày 11/4, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 13, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Trong quý I/2023, BCH Đảng bộ huyện Châu Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp đạt 28% kế hoạch (tăng hơn 4% so cùng kỳ); công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt gần 22% kế hoạch (tăng gần 9% so cùng kỳ); doanh thu hoạt động thương mại - dịch vụ đạt hơn 24,3% kế hoạch (tăng hơn 12,4% so cùng kỳ).

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền vận động quần chúng đăng ký thực hiện 348 mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”; kết nạp 65 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 3.745 người.

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy yêu cầu, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ huyện đề ra, phát huy sự hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai; tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

TRÚC HẬU