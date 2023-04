TIN BÀI LIÊN QUA:

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không phát sinh vụ việc khiếu nại vượt cấp đông người. Kết quả này có vai trò không thể thiếu của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trong công tác tiếp dân, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết khiếu nại của công dân.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu tại chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 10/6/2022. Ảnh: HUYỀN TRANG

Không có khiếu nại vượt cấp

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được phát huy và có nhiều chuyển biến tích cực.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Giữ mối liên hệ gần gũi với nhân dân Để các nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự là những quyết sách đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn, HĐND tỉnh, các đại biểu, tổ đại biểu, các ban HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nhân dân. Mỗi tổ đại biểu và mỗi đại biểu phải có chương trình công tác cụ thể, nhất là với việc tiếp xúc cử tri để thực hiện việc giám sát đối với đại biểu dân cử được tốt hơn.

Những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thành quả trên có vai trò không nhỏ của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm hoặc không thực hiện kiến nghị giám sát. Hầu hết các đơn thư đủ điều kiện thụ lý đều được Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tham mưu trả lời đơn, chuyển đơn, các đơn thư sau khi chuyển đều được vào sổ theo dõi kết quả giải quyết.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đại biểu dân cử thực hiện tốt trách nhiệm của mình sẽ phát huy vai trò là cầu nối với cử tri và Nhân dân, nhất là cử tri tại nơi ứng cử.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực sự có hiệu quả, bài học kinh nghiệm là chú trọng giải quyết khiếu nại ngay từ cơ sở, nơi phát sinh vụ việc, coi trọng công tác dân vận, công tác hòa giải cơ sở. Đồng thời, giải quyết vụ việc dứt điểm, có quyết định xử lý, trả lời, giải thích cho công dân rõ ràng, phục hồi quyền lợi cho công dân kịp thời. Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo; có biện pháp xử lý công khai, nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm.

Các vụ việc cần giải quyết ngay từ cơ sở để không tạo nên bức xúc, dẫn đến khiếu nại đông người. Thẩm quyền giải quyết của cấp nào thì phải giải quyết dứt điểm, thấu đáo ngay từ cấp đó, tránh vượt cấp. Tuy nhiên, có những vụ việc khó nên tồn đọng kéo dài, qua nhiều cơ chế chính sách thì phải có thống kê, phân loại, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc của từng vụ việc.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV, ngày 25/4/2023. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Đi đến tận cùng vụ việc

Ông Mai Ngọc Thuận chia sẻ, công tác tiếp dân phải khoa học, đại biểu nắm chắc vấn đề, bố trí các đơn vị liên quan cùng tiếp dân. Phải gắn kết công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Từng cấp từng ngành cố gắng, chủ động làm tốt hơn vai trò tham mưu cho cấp ủy, thông tin tình hình nắm được, phát hiện qua quá trình tiếp dân, tiếp xúc cử tri để giúp cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết dứt điểm tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương của của cán bộ, công chức, viên chức, cần làm thực chất, đúng trách nhiệm, thẩm quyền, đặc biệt cần nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật, tăng cường đối thoại, hoà giải.

Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề và báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến về những kết luận sau giám sát và đôn đốc giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, tại các kỳ họp HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình và cam kết khắc phục các tồn tại để có giải pháp giải quyết kịp thời, thỏa đáng, phù hợp pháp luật, khắc phục việc chậm trễ xử lý các ý kiến, phản ánh của cử tri, đại biểu HĐND.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát của ĐBQH tỉnh, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; tập trung giám sát những địa bàn, lĩnh vực xuất hiện nhiều khiếu nại, tố cáo và những vụ việc nổi cộm, phức tạp.

