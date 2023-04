Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc về triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Huyện Long Điền: Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Long Điền Huỳnh Sơn Tuấn nêu rõ, trong 3 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể: Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 7.164 tỷ đồng, đạt 31,9% kế hoạch, tăng 28,3% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 1.543 tỷ đồng, đạt 34,5% kế hoạch, tăng 21,7% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 101,8 tỷ đồng, đạt 14,1% kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy Long Điền Huỳnh Sơn Tuấn báo cáo tại buổi làm việc.

Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 362 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 105 tỷ đồng, đạt 17,7% dự toán tỉnh giao năm 2023.

Ông Nguyễn Thành Điền (đứng giữa), Bí thư Đảng ủy xã Phước Tỉnh trao đổi với ngư dân về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định; công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy, hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Huyện Đất Đỏ: 12/15 chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch

Theo báo cáo do ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ trình bày tại buổi làm việc, trong 3 tháng đầu năm 2023, kinh tế của huyện Đất Đỏ tiếp tục duy trì tốc động tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác hải sản tăng 19,34%, nuôi trồng thủy sản tăng 12,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 148,5%. Huyện đã hình thành 7 dự án, 281 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với 244,04ha.

Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ Nguyễn Công Danh báo cáo tại buổi làm việc.

Huyện đã thực hiện hoàn thành 12/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nổi bật như: Thu ngân sách trên địa bàn hơn 424 tỷ đồng, đạt 34,42% dự toán; giải ngân đầu tư công 177 tỷ đồng, đạt 20,13% so với Nghị quyết; duy trì 6/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu của Đất Đỏ được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Huyện Xuyên Mộc: 5/12 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Theo báo cáo của ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, thực hiện chương trình công tác năm 2023, huyện đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung báo cáo tại buổi làm việc.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây hàng năm 8.278ha, diện tích cây lâu năm 27.040,2ha; huyện có 20 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, 4 sao; doanh thu du lịch tăng 67,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.881,6 tỷ đồng, đạt 19,7% chỉ tiêu. Toàn huyện đã có 5/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nông dân huyện Xuyên Mộc thu hoạch nhãn xuồng chín sớm, lợi nhuận cao nhờ kỹ thuật chăm sóc và chong đèn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: Thu ngân sách trên địa bàn một số địa phương trong quý I/2023 giảm so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai một số công trình còn chậm so với tiến độ; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa được kiểm soát, xử lý triệt để; còn xảy ra tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài...

Trong chương trình, các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành kế hoạch năm cho các địa phương.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG