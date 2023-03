Công an tỉnh vừa trao giải Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân” cho các đội đạt thành tích cao.

Theo đó, Ban tổ chức trao các giải: Giới thiệu hay nhất cho Đội Công an huyện Long Điền; Giải văn nghệ hay nhất cho cho Đội Khối An ninh; Giải thuyết trình hay nhất cho Đội Công an TP.Vũng Tàu. Đội Công an TP.Vũng Tàu cũng đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn. Các đội Khối Xây dựng lực lượng và Công an huyện Long Điền đồng giải Nhì.

Hội thi có sự tham gia của 16 đội với 250 thí sinh đến từ công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Các đội lần lượt tham gia 3 phần thi gồm: giới thiệu, thuyết trình và văn nghệ.

TRÍ HUY