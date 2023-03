Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông vừa ký Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 13/3 gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh nêu tại Báo cáo số 383/BC-TTCP ngày 31/12/2021 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh về quản lý trang thiết bị y tế. Trong ảnh: Bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bà Rịa chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân. Ảnh: NHẬT LINH (Ảnh minh họa)

Tăng cường quản lý trang thiết bị y tế

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 428/VPCP-V.I ngày 16/2/2022 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị theo Báo cáo số 383/BC-TTCP ngày 31/12/2021 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã thực hiện xong 4 nội dung, kiến nghị.

Cụ thể, về việc “thực hiện nghiêm quy định tại Điều 73 Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về công khai thông số kỹ thuật chi tiết, giá trúng thầu của danh mục trang thiết bị y tế”, UBND tỉnh đã có Công văn số 94/UBND-VP ngày 4/3/2022 và Công văn số 4327/UBND-VP ngày 15/4/2022 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh về quản lý trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác quản lý trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh tổ chức thông tin, truyền thông về trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Tổ chức đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi Bộ Y tế thông tin.

Đối với việc “thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH-ĐT”, năm 2020, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng là 1.067/1.385 gói thầu (đạt 77%), Giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng là 2.511,1/6.970 tỷ đồng (đạt 36%). Năm 2021, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng là 862/955 gói thầu (đạt 90,26%), giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng là 2 .951/7.725 tỷ đồng (đạt 38,2%). Căn cứ kết quả trên, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đáp ứng lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Về nội dung “chỉ đạo Thanh tra tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ vào các quy định cụ thể của pháp luật và thực tế tại địa phương để xem xét hoàn trả cho các cơ sở y tế khoản tiền công khám của y tế tuyến xã đã được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trong quá trình thanh tra bảo đảm không để thất thoát”, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh và BHXH tỉnh, số tiền hơn 9,3 tỉ đồng tại tỉnh bao gồm tổng chi phí khám bệnh tại trạm y tế và giá khám chữa bệnh tại trạm y tế chưa bao gồm tiền lương. Tuy nhiên, thực tế chi phí tiền công khám chữa bệnh này bao gồm nhiều chi phí khác như: tiền lương, điện, nước, vật tư tiêu hao, chi phí bảo trì, rác thải. Như vậy, chi phí tiền lương chỉ cho công khám chữa bệnh chỉ bao gồm một phần nhỏ trong số tiền trên. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính thì tất cả đơn giá khám bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, không có quy định riêng cho trạm y tế.

Qua rà soát và báo cáo của BHXH tỉnh về chi phí tiền công khám chữa bệnh của y tế tuyến xã, phường, BHXH tỉnh không thực hiện việc thu hồi theo các kết luận thanh tra về chi phi tiền công khám của cơ sở y tế tuyến xã (hoặc phường) phát sinh trong các năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019. Ngoài ra, thống kê trên Hệ thống dữ liệu giám định BHYT, BHXH tỉnh đã thanh toán tiền công khám với các cơ sở y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: năm 2017 là 196.430 lượt, với số tiền gần 4,7 tỉ đồng; năm 2018: 171.129 lượt/hơn 4, 5 tỉ đồng; 9 tháng năm 2019: 128.527 lượt/gần 3,4 tỉ đồng.

Về thực hiện “chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Y tế với BHXH để tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát các cơ sở y tế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh việc quản lý quỹ BHXH”, ngày 12/11/2020, Sở Y tế và BHXH tỉnh đã ban hành quy chế số 977/QC-SYT-BHXH về quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHYT và lĩnh vực Y tế theo quy định của Luật BHXH trên địa bàn tỉnh.

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị; chấn chỉnh hoạt động của các Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng đấu thầu có các vi phạm, thiếu sót. Qua rà soát, Chánh Thanh tra tỉnh đã có kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr (kết luận 04) ngày 31/7/2020 về việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2014 đến tháng 9/2019.

Cụ thể, “kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế qua các thời kỳ (2014-2019), thiếu sót trong việc chưa xử lý dứt điểm để đưa trang thiết bị y tế mua sắm từ năm 2016 và năm 2017 đã bàn giao cho các cơ sở y tế nhưng đến nay chưa được sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Trung tâm Y tế TP.Bà Rịa, Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ và Bệnh viện Y học Cổ truyền. Chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm vật tư y tế để tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư y tế tập trung nêu tại kết luận thanh tra số 04.

Ngoài ra, ngày 24/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thông báo số 487/TB-UBND phê bình đối với ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế, do có thiếu sót theo kết luận 04. Đồng thời, yêu cầu ông Phạm Minh An nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp xử lý trong tham mưu UBND tỉnh về lĩnh vực, ngành được giao trong thời gian tới.

Tiếp đó, trong tháng 9/2022, Sở Y tế tổ chức kiểm điểm và có thông báo kết quả của Giám đốc Sở Y tế phê bình đối với ông Vương Khai Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu giai đoạn từ 2014 đến tháng 1/2018 và ông Phan Châu Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, Chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị Trung tâm Y tế huyện Châu Đức giai đoạn từ 2014-2019. Đối với trường hợp ông Bùi Xuân Thy, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu giai đoạn từ tháng 2/2018 đến 2019 đã được kiểm điểm với vai trò là Giám đốc đơn vị theo kết luận 04, trong đó có nội dung thiếu sót đã nêu, do đó Sở Y tế không kiểm điểm trách nhiệm lại đối với ông này.

Đồng thời, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm với đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn và ban hành Công văn số 4179/SYT-NV về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Thuốc và điều trị.

MẠNH QUÂN