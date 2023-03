Ngày 3/3, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Tại phiên họp, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới; tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quyết liệt, linh hoạt

Các thành viên Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng tiếp tục phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Chính phủ, bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai công việc ngay trong và sau Tết Nguyên đán, vừa tập trung xử lý vấn đề phát sinh, vừa cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, thực hiện các giải pháp trong trung, dài hạn để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế bền vững.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; lạm phát có dấu hiệu giảm; so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 4,89% trong tháng 1 xuống 4,31% trong tháng 2. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, lãi suất được điểu chỉnh giảm. Tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã vượt mốc 50 điểm, tăng từ 47,4 trong tháng 1 lên 51,2 điểm trong tháng 2. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 5,1% so với tháng 1 và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, trong 2 tháng đầu năm 2023, hỗ trợ cho 25 triệu đối tượng chính sách xã hội với kinh phí khoảng 9,5 ngàn tỷ đồng; dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt; quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững...

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức ngày càng gia tăng; sức ép điều hành tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các thị trường và kiểm soát lạm phát tăng cao. Do đó, cần có các giải pháp điều hành chủ động, quyết liệt, chính xác, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng hơn, phù hợp với diễn biến tình hình để không làm tăng thêm và hóa giải các khó khăn, thách thức, tận dụng thời gian, cơ hội phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tháng 2, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, với phương châm hành động “đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”.

Trong đó, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược; tổ chức nhiều hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia...

Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Về nhiệm vụ trong tháng 3 và thời gian tới, cùng với nhắc lại các quan điểm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023 tại Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là về thể chế; phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, an sinh xã hội, với phương châm văn hóa ngang tầm với kinh tế, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị; tăng cường đối ngoại; tăng cường truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chủ động đấu tranh với thông tin giả, xấu độc...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; thúc đẩy thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở địa phương.

Đặc biệt, tập trung vào 5 nhiệm vụ là: làm tốt công tác quy hoạch; giải quyết những vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia; tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và các chuỗi cung ứng.

Các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện. “Nhiệm vụ đặt ra trong tháng 3 và cả năm 2023 là rất là khó khăn, nặng nề; đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo một cách quyết liệt, hiệu quả, tổ chức thực hiện một cách khoa học để chúng ta đạt được mục tiêu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, chúng ta vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa xử lý những vấn đề tồn đọng và giải quyết những vấn đề phát sinh, chưa có tiền lệ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đà phục hồi và đạt kết quả tích cực, khá toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính

PHẠM TIẾP