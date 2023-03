Quý I/2023, kinh tế - xã hội TP. Vũng Tàu có nhiều khởi sắc

Chiều 22/3, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND TP. Vũng Tàu, trong quý I năm 2023, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra ngay sau kỳ nghỉ Tết; tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2023.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội TP. Vũng Tàu Quý I, 2023 có nhiều điểm sáng, khởi sắc.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế của thành phố trong quý I năm 2023 có nhiều điểm sáng, khởi sắc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 3 tháng đầu năm ước đạt 2.220 tỷ đồng (đạt 25,93% kế hoạch năm 2023, tăng 11,73% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.379 tỷ đồng (đạt 27,02% kế hoạch, tăng 8,19% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 9.387 tỷ đồng (đạt 25,09% kế hoạch, tăng 14,29% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 3.399 tỷ đồng (đạt 26,83% kế hoạch, tăng 9,22% so với cùng kỳ)… Thu ngân sách quý I năm 2023 ước đạt 869,628 tỷ đồng (đạt 20,8% so dự toán tỉnh giao, bằng 18,2% kế hoạch thành phố xây dựng).

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và nhân dân được thành phố chú trọng thực hiện; các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa trên địa bàn được tổ chức tốt, thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Tính đến ngày 15/3/2023 TP. Vũng Tàu giải ngân các công trình từ nguồn ngân sách tỉnh ước đạt 79,715 tỷ đồng, giải ngân các công trình từ nguồn ngân sách thành phố ước đạt 27,234 tỷ đồng. Trong ảnh: Chính quyền, người dân xem sơ đồ dự án Khu tái định 10 ha, phường 10.

Trong năm 2023, TP. Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 41 công trình với tổng số vốn là 1.379,133 tỷ đồng; tính đến ngày 15/3/2023 giải ngân ước đạt 79,715 tỷ đồng (tương đương 5,78% kế hoạch vốn năm 2023). TP. Vũng Tàu quyết định đầu tư 82 công trình, đồ án quy hoạch bằng nguồn ngân sách thành phố trong năm 2023 với tổng số vốn là 800,113 tỷ đồng; tính đến ngày 15/3/2023 giải ngân ước đạt 27,234 tỷ đồng (tương đương 3,4% kế hoạch vốn năm 2023).

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian nhận diện những khó khăn, vướng mắc, thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, xoay quanh các nội dung: Tăng tốc triển khai nhiệm vụ đầu tư công và BTGPMB các dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm; bàn giải pháp giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; công tác thu hút nguồn nhân lực giáo dục; một số giải pháp xử lý triệt để tình trạng bán hàng rong…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH