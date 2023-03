Quốc hội chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, sáng 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh QH

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được truyền hình trực tiếp để Nhân dân và cử tri cả nước theo dõi.

Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Phiên chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án gồm 4 nội dung. Cụ thể, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Công tác cán bộ của ngành Tòa án; giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của Thẩm phán và các công chức ngành Tòa án; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Tòa án. Công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ. Việc triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Nguyễn Hòa Bình chịu trách nhiệm trả lời chính tại phiên chất vấn. Ảnh QH

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tòa án là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua. Số lượng các loại vụ án phải thụ lý giải quyết tăng nhiều và có tính chất ngày càng phức tạp. Trong khi số lượng biên chế được giao không tăng thêm chất lượng biên chế còn có mặt, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn của cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án nhân dân chất lượng, hiệu quả, công tác xét xử của các tòa án ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà nổi lên là vẫn còn một số vụ án giải quyết quá thời hạn luật định do nguyên nhân chủ quan, tỷ lệ bản án quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt tiêu chỉ tiêu của Quốc hội đề ra… Do đó, UBTVQH đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở nhìn thẳng vào các hạn chế để tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành tòa án.

Toàn cảnh phiên chất vấn tại Tòa nhà Quốc hội. Ảnh QH

Đối với ngành kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết hơn 10 năm qua khối lượng công việc ngành kiểm sát phải thực hiện tăng lên gấp đôi, yêu cầu pháp luật ngày càng cao, biên chế, cơ sở vật chất còn hạn chế. Nhưng với phương châm đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả, liêm chính vượt khó, chuyên nghiệp, toàn ngành kiểm sát đã thực hiện nhiệm vụ khá toàn diện trên tất cả các mặt. Tuy nhiên, còn xảy ra một số tồn tại, hạn chế như trường hợp tòa án trả hồ sơ để yêu cầu khởi tố tội phạm mới và người phạm tội mới, đình chỉ vụ án, đình chỉ quyết định khởi tố bị can do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm, tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra….

Từ phải qua: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tòa án, UBMTTQ Việt Nam, Công an tỉnh tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp hữu hiệu và khả thi.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vào phần điều hành phiên chất vấn.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong ngày 20/3. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục cập nhật nội dung đến bạn đọc.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA- HẢI KHÔI