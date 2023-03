Người dân hài lòng vì cấp biển số xe tại địa phương

Giai đoạn đầu khi phân cấp công an xã, phường cấp biển số xe máy đã gặp một số khó khăn do lỗi đường truyền, song đến nay người dân rất đồng tình vì thuận tiện nhiều mặt.

Người dân hài lòng vì cấp biển số xe máy tại địa phương thuận tiện đi lại.

Thuận tiện, dân vui

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 21/5/2022 công an xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Việc cấp biển số xe máy tại địa phương có sự đồng thuận cao từ người dân, giúp giảm bớt thủ tục rườm ra, thuận tiện việc đi lại.

Sáng ngày 30/3, Công an phường Hắc Dịch có lịch hẹn với 6 cá nhân đến bấm biển số xe máy. Do số lượng đăng ký cấp biển số xe tại địa phương không nhiều nên Công an phường chọn ngày thứ 5 hàng tuần tập trung giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bà Trần Thị. Đ (SN 1951) đến trụ sở Công an phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) theo giấy hẹn bấm biển số xe máy. Bà Đ. cho biết, khi hoàn tất mua xe tại cửa hàng thì chỉ cần về nhà chờ lịch hẹn đến công an phường “bốc số”. Điểm bốc biển số là địa phương nơi cư trú nên đi lại cũng thuận tiện, chỉ cần mang CCCD đến và đợi vài phút là hoàn tất, có biển số. Tại đây, cán bộ công an yêu cầu bà Đ. xác minh lại thông tin cá nhân, loại xe và bấm nút để bốc biển số. 10 phút sau, cán bộ công an đưa cho bà Đ. biển số 72AE-xxx.91 kèm giấy hẹn ngày lấy cà vẹt theo quy định.

Bà Đ. nói: “Tôi rất hài lòng vì không chờ lâu mà cũng gần nhà. Trước kia phải đi tận thị xã rất xa. Cấp biển số tại công an địa phương rất tiện lợi cho người dân”.

Anh Phan Tấn L. (ngụ KP. Suối Nhum, phường Hắc Dịch) đến từ sớm nên cũng sớm hoàn tất thủ tục bấm biển số. Chỉ vài phút có kết quả, cán bộ công an cũng đưa biển số cùng với giấy hẹn ngày 13/4 đến nhận cà vẹt xe.

“Đây không phải lần đầu tôi đi bốc biển số xe nhưng là lần đầu được cấp tại địa phương. Trước kia phải đi ra thị xã làm thủ tục, đường xa nên phải sắp xếp công việc. Ở đây làm nhanh, có giờ giấc hẹn rõ ràng nên mình chủ động được công việc”, anh L. hài lòng nói.

Theo cán bộ Công an phường Hắc Dịch, mỗi tuần đơn vị sẽ tiếp nhận khoảng trên dưới 10 trường hợp cấp đổi biển số xe máy. Thời điểm năm 2022, có lúc địa phương tiếp nhận khoảng 25 trường hợp mỗi ngày.

Trao đổi về quá trình cấp đổi biển số tại địa phương, cán bộ công an này cho biết, thời gian đầu khi đường truyền dữ liệu gặp sự cố nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn, đến nay đã ổn định. Một số thông tin cá nhân vẫn có thể sai lệch, đơn vị rà soát rất kỹ trên phần mềm và yêu cầu người dân xác minh lại thông tin trước khi bấm số. Thực hiện thủ tục cấp đổi biển số xe tại địa phương hiện nay đã đảm bảo, đạt được sự đồng thuận của người dân.

Hơn 5.300 xe máy đăng ký mới

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) cho biết, đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh phân cấp cho 58 xã, phường, thị trấn và 1 thành phố thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy. Trong đó TP.Vũng Tàu có 17 xã phường, huyện Châu Đức có 14 xã phường và TX.Phú Mỹ có 9 xã phường.

Riêng Quý I/2023, PC08 đã đăng ký mới cho 1.817 xe ô tô, 5.377 xe máy; sang tên gần 500 xe ô tô, hơn 300 xe máy; thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số gần 600 ô tô và hơn 250 xe máy. Đến nay, PC08 quản lý gần 100.000 xe ô tô và hơn 1,1 triệu xe máy.

Theo PC08, việc phân cấp cho công an huyện đăng ký xe ô tô, công an xã cấp đăng ký xe máy cũng như một số thủ tục liên quan đến công tác đăng ký trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là chủ trương lớn của Bộ Công an. Công tác này được sự đồng tình của người dân, thể hiện danh dự, trách nhiệm của lực lượng CAND đối với nhân dân, xã hội. Do đó, các địa phương đã được trang bị 1 máy vi tính, 2 màn hình, máy in, bộ bấm số, đường truyền phục vụ công tác đăng ký xe.

Dù đã đạt được nhiều kết quả đang khích lệ, nhưng quá trình thực hiện cấp đổi biển số xe tại các địa phương vẫn gặp một số bất cập do một số xã còn hạn chế về mặt nghiệp vụ. Đường truyền thông tin dữ liệu thời gian đầu gặp lỗi, sự cố mạng, cơ sở vật chất trang thiết bị tại cơ sở còn thiếu. Các vấn đề này cũng được lãnh đạo Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức thảo luận, từng bước hoàn thiện và đạt được sự ủng hộ của người dân.

TRẦN TIẾN