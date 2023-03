Lực lượng công an không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt

Sáng 6/3, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Kỷ niệm 75 năm “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (11/3) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống Xây dựng lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự.

Tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang

75 năm qua, “Tư cách người Công an cách mệnh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đã trở thành phương hướng, tư tưởng chỉ đạo xây dựng lực lượng CAND, từ đó hình thành nên phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, xuyên suốt trong toàn lực lượng, trên mọi lĩnh vực công tác, trở thành di sản tinh thần quý báu của lực lượng CAND.

Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng CAND thành lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân.

Sáu điều Bác Hồ dạy đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng, hình mẫu của người công an cách mạng. Đó là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; gắn bó mật thiết với Nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải phấn đấu thực hiện cho bằng được, là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong cách thời kỳ cách mạng.

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả của lực lượng công an đã đạt được trong suốt 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng CAND cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Học tập làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng CAND “Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, nhất là không được mất cảnh giác”. Theo đó, việc quyết tâm thực hiện, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư gợi mở, việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải bằng các phong trào, các chương trình hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong đó, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh “quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước”, do vậy, để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn, “lá chắn” ngày càng vững chắc hơn, “hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình” ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn, Tổng Bí thư lưu ý cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

“Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, giữ được niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng và chế độ; CAND mới thực sự là lực lượng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

THỐNG NHẤT