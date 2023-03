Long trọng lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Cùng với các đơn vị của Quân khu 7 và toàn quân, sáng 1/3, tại Quảng trường 27/4, TP. Bà Rịa, Bộ CHQS tỉnh long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Tham dự có Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân huấn luyện.

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023, Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, công tác huấn huyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với dự bị động viên.

Mùa huấn luyện diễn ra từ 1/3 đến 15/12, các lực lượng sẽ được huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ với rèn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, diễn tập chiến thuật, kết hợp làm công tác dân vận.

Các lực lượng tham dự lễ diễu hành.

Đội vệ binh tham dự lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu LLVT tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Quân khu 7, gắn huấn luyện với diễn tập, hội thi, hội thao và làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị; chủ động phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng nề nếp chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh; quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã phát động thi đua và ký giao ước thi đua trong mùa huấn luyện năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua mùa huấn luyện năm 2023.

Tiếp đó, 1.700 đại biểu gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở VH-TT, Tỉnh Đoàn, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các trường THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh đã tham gia các nghi thức chào cờ, duyệt đội ngũ.

Các đơn vị ký giao ước thi đua mùa huấn luyện năm 2023.

Đội sĩ quan Bộ CHQS tỉnh diễu hành tại buổi lễ.

Lực lượng dân quân tự vệ diễu hành tại buổi lễ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2022 cho 11 tập thể thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN-QUANG VINH-NHẬT LINH