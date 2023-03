Lãnh đạo huyện Đất Đỏ thăm Đồn Biên phòng Phước Hải

Sáng 1/3, bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Phước Hải, thị trấn Phước Hải nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải.

Ghi nhận đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong thời gian qua, lãnh đạo huyện Đất Đỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh cùng với nhân dân trên địa bàn huyện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: TUẤN VŨ