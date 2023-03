Sáng 2/3, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức họp thường kỳ 2 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023.

2 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 54,5 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán. Huyện đã đón và phục vụ 154.881 lượt khách, tăng 130% so cùng kỳ; doanh thu từ dịch vụ lưu trú tại các điểm tham quan, du lịch đạt hơn 123 tỷ đồng, tăng 231% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội cũng được duy trì, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường.

Trong tháng 3, huyện tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc và thu hoạch vụ Đông Xuân 2022-2023; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng mùa khô 2022-2023; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thu-chi ngân sách bảo đảm dự toán được giao...

VÂN ANH