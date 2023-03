Công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 24/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong quý I năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu về công tác tuyên truyền, bồi dường nghiệp vụ cho hội viên, nông dân trong tỉnh.

Ngành Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức 655 hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII với 42.904 cán bộ, đảng viên tham gia; biên soạn, in ấn và phát hành Đặc san Xuân Quý Mão 2023, tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão 2023; 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, tạo không khí vui tươi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Côn Đảo phát biểu về công tác thực hiện các khâu đột phá của huyện như chỉnh trang đô thị, trồng hoa ở ven đường, ngày thứ bảy xanh…

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện chu đáo, thiết thực.

Bà Mai Thị Thúy Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ phát biểu về việc hướng dẫn, triển khai đến cơ sở ký cam kết thực công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Đất Đỏ.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền phát biểu về công tác tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt xa bờ.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Xinh đã giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, kiến nghị của các địa phương, đơn vị; ghi nhận những kết quả mà ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, quán triệt một số nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong quý II năm 2023, trong đó tập trung công tác chỉ đạo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Tổ 35 cấp xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội ảnh những vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp xử lý thông tin, góp phần ổn định tình hình trong nhân dân.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG