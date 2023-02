Sáng 28/2, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 2 của thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 3.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tháng 2, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của TP. Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 761 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 1.481 tỷ đồng (tăng 13,5% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.504 tỷ đồng, lũy kế đạt 6.792 tỷ đồng (tăng 8,8% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 3.155 tỷ đồng, lũy kế đạt 6.158 tỷ đồng (tăng 17,3% so với cùng kỳ). Thu ngân sách ước đạt hơn 228 tỷ đồng (đạt 5,5% so dự toán tỉnh giao). Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được tổ chức tốt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Du khách tắm biển, vui chơi tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh đề nghị, các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công. Các phường, xã chủ động rà soát, xử lý nghiêm minh và dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, hoàn thành việc cưỡng chế các công trình vi phạm trước ngày 25/4.

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường, triển khai giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; tăng cường giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tạo tiện ích cho người dân và DN; tổng rà soát và tập trung xử lý tình trạng mất vệ sinh môi trường, buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố, nhất là ở khu vực: Bãi Sau, Bãi Trước, Long Cung.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG