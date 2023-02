Thành lập Đội Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an huyện Long Điền

Ngày 22/2, Công an huyện Long Điền tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) thuộc Công an huyện Long Điền.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Long Điền làm lễ tuyên thệ trước Quốc kỳ.

Tại buổi lễ, Công an huyện Long Điền đã công bố Quyết định số 156/QĐ-CAT ngày 6/2 của Công an tỉnh về việc triển khai Đội Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an huyện và tiến hành nghi thức tuyên thệ trước Quốc kỳ.

Đội gồm 7 thành viên, trong đó có 2 lãnh đạo và 5 cán bộ, chiến sĩ, được điều động từ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Long Điền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chúc mừng Công an huyện đã được kiện toàn thêm 1 đội nghiệp vụ, giúp củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong công tác bảo đảm PCCC-CNCH tại địa bàn huyện; đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nắm chắc tình hình, địa bàn để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác PCCC-CNCH; làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC, điều tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN