Sôi nổi Ngày hội Biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, Đồn Biên phòng Phước Hải phối hợp Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân TT. Phước Hải và xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng nhau ôn lại kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3); giao lưu văn nghệ; tổng kết 1 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Trong năm 2022, Đồn Biên phòng Phước Hải và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Lộc An (TT. Phước Hải) thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; duy trì hoạt động 14 tổ tự quản an ninh trật tự khu phố, ấp và 43 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

.Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Bến Đá, Hải đội Biên phòng 2 và Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân liên phường: 1, 2, 5, 9, Thắng Nhất, Thắng Nhì tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.

Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ, người dân tham gia các hoạt động như: bóng bàn, cầu lông, các môn thể thao dân tộc; giao lưu văn nghệ; tổng kết 1 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

MINH NHÂN