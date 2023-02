Lo cho ngư dân như người thân của mình

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các tàu trực của Vùng 2 Hải quân còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, đưa thuyền viên không may bị nạn vào đất liền an toàn. Những việc làm ý nghĩa này góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Tổ Quân y Tàu 212 - Vùng 2 Hải quân cấp cứu cho ngư dân Nguyễn Văn Khôi, thuyền trưởng tàu cá BV 5237 TS.

19 giờ 20 phút tối 30/1, trong quá trình làm nhiệm vụ trực trên biển, Tàu 201 - Vùng 2 Hải quân nhận được thông báo tại vùng biển Nam Tây Nam Biển Đông có tàu cá BL 93389 TS (tỉnh Bạc Liêu) cùng 9 ngư dân bị hỏng máy, đứt neo, đang trôi dạt tự do. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 201 khẩn trương xác định vị trí, triển khai các phương án tìm kiếm và ứng cứu tàu cá bị nạn. Sau 5 giờ tìm kiếm giữa điều kiện sóng to, gió lớn, Tàu 201 đã tiếp cận và giúp đỡ tàu cá bị nạn neo đậu cũng như hỗ trợ nước ngọt, thực phẩm cho ngư dân.

Trong khi chờ người và phương tiện từ đất liền ra khắc phục hỏng hóc, Tàu 201 tiếp tục neo đậu gần vị trí tàu BL 93389 TS để vừa thực hiện nhiệm vụ vừa theo dõi, sẵn sàng hỗ trợ tàu cá.

“Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gặp một số tình huống như: hỏng máy, thuyền viên bị tai nạn lao động... Khi gặp sự cố, tàu của lực lượng Hải quân cũng như các lực lượng khác luôn ứng cứu chúng tôi kịp thời”, ông Nguyễn Thanh Sang, thuyền trưởng tàu cá BL 93389 TS xúc động nói.

“Chúng tôi luôn túc trực 24/24, sẵn sàng trong mọi tình huống và luôn ở bên cạnh ngư dân mỗi khi có sự cố xảy ra”, Thượng úy Phạm Văn Cường, Chính trị viên Tàu 212 - Vùng 2 Hải quân khẳng định.

Thượng úy Phạm Văn Cường cho biết thêm, vụ cứu giúp tàu cá gần đây nhất mà Tàu 212 thực hiện là ngày 24/9/2022. Cụ thể là sau khi nhận thông tin và xác định tàu cá mang số hiệu BV 92664 TS do ông Hồ Ngọc (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm thuyền trưởng gặp sự cố hỏng máy, Tàu 212 đã khẩn trương cử tổ sửa chữa đến vị trí tàu bị nạn. Từ khoang máy đi lên, chiến sĩ tổ sửa chữa ai cũng lem luốc dầu mỡ nhưng đều cảm thấy ấm lòng vì giúp được ngư dân trong lúc hoạn nạn.

Cũng trong tối cùng ngày, Tàu 212 nhận lệnh ứng cứu tàu cá BV 90150 TS do ông Bùi Văn Biểu (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm thuyền trưởng. Sau khi tiếp cận được tàu bị nạn, do sóng to nên tổ sửa chữa phải đu dây qua tàu cá. Trong điều kiện đêm tối và sóng to gió lớn, tàu cá lắc mạnh khiến công việc sửa chữa không thể suôn sẻ. Phải mất hơn 2 giờ vật lộn, mọi thứ mới hoàn tất, con tàu hoạt động lại bình thường.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho hay, xác định công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển là nhiệm vụ của bộ đội trong thời bình, cứu dân là mệnh lệnh của trái tim người lính, các đơn vị Vùng 2 Hải quân luôn chủ động chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện sẵn sàng các tình huống có thể xảy ra.

Với phương châm “Lo cho ngư dân như người thân của mình”, “Giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh của trái tim”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, trên vùng biển do đơn vị quản lý để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân. Qua đó, tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, khai thác thủy sản; xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Từ năm 2020 đến nay, các tàu trực của Vùng 2 Hải quân đã cứu 5 tàu cá bị nạn trên biển; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 73 tàu; cung cấp 15 tấn lương thực, thực phẩm, hơn 1.000m3 nước ngọt; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 332 ngư dân bị nạn trên biển.

Bài, ảnh: MINH NHÂN