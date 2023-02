Kinh tế - xã hội TP. Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Sáng 28/2, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 2/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023. (ảnh dưới).

Theo báo cáo của UBND TP. Vũng Tàu, 2 tháng đầu năm 2023, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra ngay sau kỳ nghỉ Tết; tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2023.

Du khách đến vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau TP. Vũng Tàu.

Trong đó, công tác bố trí vốn đầu tư công theo kế hoạch được thành phố tập trung chỉ đạo ngay từ đầu nă. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 1.481 tỷ đồng (đạt 17,30% kế hoạch, tăng 13,57% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 6.792 tỷ đồng (đạt 17,68% kế hoạch, tăng 8,81% so với cùng kỳ); thu ngân sách lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 636,236 tỷ đồng (đạt 15,2% so dự toán tỉnh giao, bằng 13,3% dự toán thành phố xây dựng)…

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thành phố thực hiện các công trình trọng điểm. Trong ảnh: Chính quyền và người dân TP. Vũng Tàu xem sơ đồ dự án đường Thống Nhất nối dài.

Tính đến ngày 21/2, thành phố giải ngân các công trình đầu tư bằng ngân sách tỉnh ước đạt 64,209 tỷ đồng (tương đương 4,6 % kế hoạch vốn năm 2023); giải ngân các công trình, đồ án quy hoạch, bằng nguồn vốn ngân sách thành phố ước đạt 8,453 tỷ đồng (tương đương 1,06 % kế hoạch vốn năm 2023).

Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa được tổ chức tốt, vui tươi, thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2023 xoay quanh các nội dung: Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công thương và việc chấp hành trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn; thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn; tiếp tục rà soát hồ sơ để giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị và tổ chức vận động bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm; giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH