Khối kinh tế ký kết giao ước thi đua

Sáng 23/2, tại Sở Du lịch, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế gồm 7 đơn vị (Sở Du lịch, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở GT-VT và Ban Quản lý các KCN tỉnh) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, Khối trưởng Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Cụ thể, Khối thi đua tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch do UBND tỉnh giao trong năm 2023, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi đua đã đề ra trong năm 2023; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thi đua thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền; thực hiện công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội...

PHÚC HIẾU