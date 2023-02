Sáng 3/2, Đảng bộ tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: BẢO KHÁNH

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Mãi mãi ghi nhớ và tri ân người có công Để đạt được thành quả như hôm nay, chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta và những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công, cùng toàn thể nhân dân và chiến sĩ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã anh dũng chiến đấu hy sinh, lao động sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách nghiệp vẽ vang và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

ÔNG NGUYỄN TRỌNG MINH, NGUYÊN PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, NGUYÊN CHỦ TỊCH UBND TỈNH Đảng là tài sản vô giá của dân tộc ta 93 năm qua, vượt qua tất cả những sóng gió, tình hình biến động dữ dội trên thế giới, Đảng ta luôn đứng vững, phát triển và thực hiện thành công các mục tiêu chính trị, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, với Tổ quốc, với đồng bào, huy động sức mạnh toàn dân, dựa vào dân, chiến đấu vì Nhân dân, giành hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân… Nhờ có Đảng, chúng ta ngẩng mặt nhìn thế giới như Nhà thơ Tố Hữu đã nói: “Đảng cho trái tim giàu, thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi”. Đây là niềm tự hào, là tài sản vô giá của dân tộc ta, Nhân dân ta. Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta phải tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Do đó, công tác chính trị, tư tưởng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đấu tránh chống chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Những thành tựu quan trọng, toàn diện

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với sự tham dự của các bậc lão thành cách mạng, của các đồng chí, đồng đội, của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy) gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: PHÚC LƯU

Trong Diễn văn ôn truyền thống 93 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Nhân dân ta đã làm nên biết bao kỳ tích vĩ đại và đầy tự hào. Những thắng lợi có được trong 93 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng, là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta.

Hòa trong dòng chảy chung của lịch sử, các thế hệ lãnh đạo, dân và quân Bà Rịa - Vũng Tàu đã lao động gian khổ, đấu tranh ngoan cường đã góp phần bồi đắp thêm những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và con người nơi đây nói riêng. Phát huy truyền thống vinh quang của Đảng, của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng “miền Đông gian lao mà anh dũng” làm nên nhiều chiến công hiển hách.

Từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập vào tháng 2 năm 1934 tại Phước Hải (huyện Đất Đỏ), với 3 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 557 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 46 ngàn đảng viên. Đảng bộ Bà Rịa-Vũng Tàu kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử tỉnh nhà, nhất là thời kỳ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và ba huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng đã được khơi dậy và phát huy. Kinh tế của tỉnh từng bước phát triển với cơ cấu mang tính hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, các chương trình xã hội, nhất là văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách... được quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của đại dịch COVID-19 và áp lực của lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, nhưng với truyền thống đoàn kết và sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, năm nay, Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và cũng là năm tổ chức khởi công một số công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh như: Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An… cùng với hàng loạt các chương trình, đề án phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho người dân được triển khai thực hiện, sẽ thu hút các nguồn lực, mở ra không gian phát triển rộng lớn và dài hạn cho tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp gỡ Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ảnh: BẢO KHÁNH

“Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng chúng ta cũng đang đối diện với khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, hành động quyết liệt, dứt khoát, nhanh chóng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

PHÚC LƯU