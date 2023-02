Sáng 25/2, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có gần 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 71.100 đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) đến từ 194 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2023, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đổi mới hình thức và nội dung hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, lấy lợi ích của ĐV, NLĐ làm mục tiêu hoạt động. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, nhiệt tình tâm huyết với hoạt động. Qua đó đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng hàng chục ngàn suất quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân và giai đoạn ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng; thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho con em ĐV, NLĐ trong các dịp Tết trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi như: Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 860 HS, SV, trị giá hơn 530 triệu đồng; tặng hơn 8.500 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn tập trung thực hiện tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2023, đã phát triển được 39.560 ĐV, đạt 137,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 232% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐH khóa III; thành lập 106 công đoàn cơ sở, đạt 137% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 192% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐH khóa III. Các công đoàn cơ sở trực thuộc còn giới thiệu 215 ĐV ưu tú tham gia các lớp học cảm tỉnh đảng, qua đó có 41 người được kết nạp đảng.

Các công đoàn cơ sở của Công đoàn các khu công tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ. Trong ảnh: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt tặng quà cho NLĐ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Ngoài ra, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn tăng cường thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, qua đó có 140 DN ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho ĐV, NLĐ, đạt 72% tăng 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐH khóa III đề ra. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các hoạt động về công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ĐV, NLĐ; tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức; công tác thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát…

Các đại biểu bầu BCH Công đoàn các khu công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 với 21 thành viên và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 50 người.

Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục diễn ra vào chiều cùng ngày với các nội dung: Tham luận của đại biểu; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; BCH khóa IV và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG